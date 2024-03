Le syndicat chrétien se mobilise pour plus d'investissements dans les soins

Les membres du syndicat chrétien ACV Puls ont mené une action jeudi devant les parlements flamand et fédéral à Bruxelles pour réclamer davantage d'investissements dans les soins, le bien-être et la culture.

Ils ont ensuite présenté les 8 points de leur mémorandum intitulé "Attendre n'est plus possible" ("Wachten kan niet meer").

En bref, le syndicat chrétien demande un plan d'investissement majeur pour le secteur non marchand. "Il faut investir dans des places et des budgets supplémentaires, y compris dans la garde d'enfants et les soins psychologiques", avance-t-il en pointant la nécessité et le droit à une bonne prise en charge.