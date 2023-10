Le Tadjikistan et le Kirghizstan en voie de régler leur différend frontalier

Depuis l'indépendance de l'URSS, ces deux pays montagneux et pauvres sont en proie à des conflits réguliers, sur fond de tensions pour l'accès aux ressources, notamment l'eau, dans ces régions rurales en proie au changement climatique.

A l'issue d'une rencontre intergouvernementale lundi, le Kirghizstan et le Tadjikistan avaient annoncé via un communiqué laconique et identique la signature d'un "protocole", sans plus de précisions, un an après les derniers affrontements meurtriers entre ces deux ex-républiques soviétiques.