"L'impact est réel": ce qui changera concrètement pour les étudiants et les écoles avec la réforme du décret paysage

Qu'est-ce que ce décret de réforme du décret paysage va-t-il changer pour les universités et hautes écoles ? Concrètement, les étudiants qui ont commencé leurs études avant 2022 resteront finançables. Et ceux qui se réorientent auront droit à 2 ans pour réussir leur nouvelle première, mais sur le terrain cette réforme précipitée est assez mal vécue et nécessitera beaucoup d'aménagements en urgence.

"Pour nous, c'est un vrai soulagement parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup d'étudiants qui vont être sauvés pour une année et que tous ceux qui sont sur une trajectoire de réussite positive vont avoir l'occasion et le temps de finir leurs études", se réjouit Coralie Sampaoli, coordinatrice du service des affaires économiques à la Haute École Albert Jacquard.

Bouleversement administratif

Mais attention, ce changement de règle va entraîner de nombreux bouleversements administratifs pour le personnel et les étudiants. Actuellement, les inscriptions sont prises en compte par l'école, mais pas définitivement validées, car le Conseil d'État devra se prononcer sur la révision du décret.

"L'impact, là, il est très réel puisqu'on a formé toutes nos équipes depuis deux ans à la nouvelle législation et maintenant, on doit leur expliquer que la législation rechange et que peut-être dans un mois, elle changera encore. Et donc ça nécessite une réorganisation", déplore Coralie Sampaoli.