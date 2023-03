Le tracé de l'élargissement du Ring au nord de Bruxelles se précise

Le dispositif pour la partie nord du ring, c'est-à-dire la zone comprise entre l'échangeur de l'E40 à Grand-Bigard, et l'échangeur de l'E40 à Woluwe Saint-Etienne, a déjà été présentée l'été dernier.

Une consultation a alors été organisée. Entre-temps, les entreprises, les autorités locales et les groupes d'action ont pu y apporter leur contribution.

Les lignes de force sont connues. Il y aura ainsi une structure parallèle dans la zone de Zaventem, entre les échangeurs du ring avec l'E40 en direction de Louvain et l'E19. Les usagers devront choisir entre les voies réservées trafic de transit et les voies parallèles.

Entre les échangeurs avec l'A12 vers Anvers et l'E40 en direction de Gand, les bretelles d'accès seront réaménagées, ce qui rendra les mouvements d'entrée et de sortie plus sûrs.