Les aéroports wallons ont enregistré environ 7.000 mouvements de jets privés en 2023

En 2023, BSCA a enregistré 3.887 mouvements de jets privés et Liege Airport 3.115, "ce qui ne représente qu'un nombre anecdotique au vu du nombre de mouvements commerciaux réalisés au départ des deux aéroports, d'autant plus qu'une part non négligeable de ces mouvements concerne des vols à caractère médicaux, militaires ou des vols d'Etat", a indiqué le ministre wallon en charge des Aéroports, Adrien Dolimont, lundi, en commission du parlement régional

"En outre, du fait de la modernité des flottes et la plus faible sensibilité aux coûts de ce secteur, les opérateurs d'aviation d'affaires sont les plus intéressés à recourir prioritairement à des carburants plus 'environmental friendly'", a-t-il ajouté alors qu'il était interrogé sur le sujet par le député PTB John Beugnies.

"Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien faire, mais il convient d'agir au bon niveau", a poursuivi le ministre en estimant que "si des normes doivent être édictées, elles doivent l'être au niveau européen".