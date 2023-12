Les Belges francophones mauvais élèves? "La bienveillance ce n'est pas de laisser passer des enfants qui n'ont pas le niveau", avance Georges-Louis Bouchez

Ce mardi, les résultats d'une nouvelle enquête PISA seront dévoilés. Cette enquête évalue les performances des élèves de 79 pays du monde et selon les dernières conclusions, datant de 2018, les élèves belges francophones ne sont pas très bons. Le hic: la version 2023 ne s'annonce pas plus glorieuse selon le président du MR. La solution qu'il propose:"Il faut faire des réformes qui reviennent sur des apprentissages de base."

Le libéral précise: "J'ai entendu la ministre de l'Enseignement (NDLR: Caroline Désir) parler beaucoup de bienveillance, je pense que la meilleure des bienveillances ce n'est pas de laisser passer des enfants qui n'ont pas le niveau, c'est plutôt de les accompagner pour qu'ils puissent atteindre ce niveau." Il continue: "C'est la raison pour laquelle on propose qu'à partir de la troisième primaire, tous les enfants sachent lire, écrire et compter. Qu'on puisse l'évaluer avec une évaluation externe et si ça n'est pas le cas, d'avoir l'encadrement nécessaire pour revenir à niveau. Ça ne sert à rien de poursuivre ses études si on a des lacunes dans les apprentissages de base."