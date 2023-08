Les bretelles d'accès et de sortie sur l'E40 à Affligem seront fermées dès le 16 août

À partir du mercredi 16 août, l'Agence des routes et de la circulation (AWV) procédera aux derniers aménagements des bretelles d'accès et de sortie sur l'E40 à hauteur d'Affligem, dans le Brabant flamand. Afin d'assurer une circulation fluide entre les bretelles et le nouveau tournant, l'infrastructure routière et les feux de signalisation sur le pont doivent encore être modifiés. Pour cela, l'AWV doit fermer l'ensemble des bretelles jusqu'à la fin du mois d'août.