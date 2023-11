Les frais de déplacements des convoyeurs scolaires seront mieux pris en charge en Wallonie

Leur travail est caractérisé par un horaire fractionné, avec des trajets de transport scolaire tôt le matin et en fin de journée. Jusqu'à présent, seul un déplacement aller et retour entre leur résidence et le lieu de travail était pris en charge. Avec le nouveau projet d'arrêté, ils pourront prétendre au remboursement de deux allers et retours par jour, couvrant ainsi l'ensemble de leurs déplacements quotidiens entre leur domicile et leur lieu de travail.

Le projet d'arrêté prévoit également une possibilité de combiner un remboursement de certains déplacements en voiture avec une intervention dans les frais de transports publics communs.