Les grèves chez Ryanair ont impacté plus de 62.000 passagers

Les grèves menées par les pilotes de Ryanair durant les vacances et jusqu'à la mi-septembre ont conduit à l'annulation de 362 vols et ont impacté 62.324 passagers, selon les derniers chiffres dévoilés lundi en commission du parlement wallon par le ministre régional en charge des Aéroports, Adrien Dolimont. "Ce n'est pas anecdotique", a-t-il souligné.

Le ministre a rencontré les syndicats et les responsables de l'entreprise mi-septembre. "L'objectif de ces entretiens n'était pas de m'immiscer dans les actions en cours, ce qui ne relève certainement pas de mes compétences, mais bien d'en comprendre l'origine et de sensibiliser les acteurs quant à leur impact négatif sur les activités de l'aéroport", a-t-il expliqué.

Quelques jours plus tard, les partenaires sociaux ont finalement conclu, dans le cadre de la concertation organisée par le SPF Emploi, un accord-cadre visant la reprise des discussions et l'arrêt des actions durant deux mois. "Il était plus que temps de mettre cette procédure en œuvre et d'entrer dans une discussion sous l'égide d'un médiateur", a conclu le ministre.