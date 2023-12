Les universités louvanistes y voient une chance d'aborder des questions de société

La visite, prévue pour un jour ou deux, sera l'occasion d'aborder avec le Pape des questions de société, étant donné son ouverture d'esprit, estime Luc Sels. "Ce sera une chance de parler des réfugiés, de la durabilité et des conflits géopolitiques (...) mais aussi des problèmes dans l'Eglise." Même son de cloche du côté de l'UCLouvain, où l'on estime que la visite "offrira une occasion unique d'avoir un échange ouvert sur les priorités de la société aujourd'hui et en particulier la transition écologique et sociétale, et la migration".