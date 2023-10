Les universités s'ouvrent aux élèves du secondaire pendant les congés d'automne

A l'UCLouvain, les cours ouverts se déclineront durant les deux semaines du congé d'automne, du 23 octobre au 3 novembre sur les campus de Louvain-la-Neuve, Bruxelles Woluwe et Charleroi. Sur les campus de Saint-Louis Bruxelles et FUCaM Mons, les cours s'ouvriront aux élèves du secondaire un peu moins longtemps, du 23 au 31 octobre.

Deux exceptions, toutefois, dans le paysage de l'enseignement supérieur francophone : l'ULB et l'ULiège qui propose, elle, une matinée d'information samedi 21 octobre sur son campus du Sart Tilman. Elles organiseront cependant des cours ouverts lors du congé de printemps (Carnaval).

A l'UNamur et l'UMons, les cours ouverts seront proposés du 23 au 27 octobre.

Si les cours des universités sont généralement publics, tout un chacun pouvant s'asseoir dans un auditoire pour écouter un cours magistral, organiser une semaine dédiée aux élèves de fin de secondaire a tout son intérêt, confie la porte-parole de l'UCLouvain. "Un accueil est organisé tout au long de la semaine, ce qui permet aux futurs étudiants de se renseigner sur l'offre de services proposée par l'université", que ce soit en termes de logement, d'aides, de bourses, d'offre sportive ou culturelle... Des visites de campus sont également organisées, réalisées par des étudiants et étudiantes ambassadrices, ce qui est "plus efficace et convivial", à en croire la porte-parole. Des ateliers sont enfin offerts pour aider les élèves en fin de parcours dans l'enseignement secondaire à poser les bons choix pour la poursuite de leur parcours estudiantin.