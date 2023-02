Les Wallons dépensent plus d'argent dans l'économie flamande que l'inverse: "Les Flamands ont un patriotisme commercial plus fort"

Il y a quelques jours, dans le RTL info Signatures, Elio Di Rupo, ministre-président wallon, avait affirmé que la Flandre devait son succès économique également à la Wallonie. "Un tiers de la richesse que nous créons en Wallonie va aux entreprises flamandes", avait affirmé le socialiste. "Pour l'économie flamande, la Wallonie est aussi importante que les Pays-Bas, l'Allemagne ou la France".

Le PIB wallon équivalant à environ 100 milliards d'euros, divisé par trois, cela ferait donc environ 30 milliards qui iraient vers l'économie flamande. Un chiffre qui a d'ailleurs été confirmé par l'Institut Wallon de Statistiques. À l'inverse, le même organisme a calculé combien les Flamands dépensaient dans l'économie wallonne : c'est beaucoup moins. "Seulement" 23 milliards d'euros, alors qu'ils sont plus nombreux que les Wallons.

Un chiffre qui fait tomber beaucoup de clichés dans la relation entre le nord et le sud du pays, selon Nicolas Martin, bourgmestre PS de Mons. "On entend souvent parler des transferts nord-sud en matière de sécurité sociale, mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, la Wallonie contribue énormément à la richesse et à l'emploi à Flandre. La Wallonie est le premier client de la Flandre en matière économique".

Un patriotisme économique flamand ? Qu'est-ce qui explique cette différence ? Les Wallons n'auraient-ils pas assez de choses à vendre à la Flandre ? "Il y a une forme de patriotisme en Flandre, et qui est moins forte en Wallonie. Les Flamands ont plus ce réflexe de consommer local, de chez eux, nous beaucoup moins", explique le bourgmestre montois, qui souligne être "admiratif" du modèle économique flamand.