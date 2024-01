L'Etat islamique appelle à mener des attaques contre juifs et chrétiens dans le monde

L'Etat islamique a appelé jeudi à des attaques globales contre les juifs et les chrétiens, en représailles aux manoeuvres militaires menées par Israël dans la bande de Gaza.

"Ô lions de l'islam, cherchez vos proies parmi les juifs, les chrétiens et leurs alliés dans les rues et sur les routes des Etats-Unis, d'Europe et du monde", a indiqué le porte-parole de l'organisation djihadiste Abu Hudhaifa al-Ansari, dans un enregistrement.

"Tâchez de frapper des cibles faciles avant des objectifs plus relevés, des civils avant des militaires, ainsi que des bâtiments religieux comme des synagogues et des églises. Cela mettra du baume au coeur et révélera à leurs yeux que notre guerre contre eux est une guerre de religions", a-t-il ajouté.