Libération de 19 militaires enlevés il y a plus de deux mois en Centrafrique

Sur les vingt militaires pris en otage il y a plus de deux mois, 19 ont été libérés et "arriveront à Birao (Nord) vers 17 heures et ils y resteront jusqu'à ce qu'on organise leur retour à Bangui", a indiqué à l'AFP Yves Van Loo, chef adjoint de la délégation du CICR en Centrafrique.

Ils avaient été pris en otage par des membres de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) après des "combats violents" qui avaient occasionné des pertes militaires "considérables", selon le gouvernement.