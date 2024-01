L'Irak décidé à mettre fin à la présence de la coalition

Jeudi, un commandant et un autre membre du mouvement al-Nujaba, qui fait partie de la coalition Hachd al-Chaabi de factions pro-iraniennes, ont été tués par une frappe de drone américaine en plein Bagdad.

Cet "acte de légitime défense", selon Washington, a provoqué la colère du gouvernement irakien qui y a vu une "agression" de la coalition internationale.

Vendredi, M. Soudani a "affirmé (sa) position ferme visant à mettre fin à l'existence de la coalition internationale car les justifications de son existence ont pris fin".

Les troupes américaines et de la coalition internationale, en place en Irak depuis 2014 pour lutter contre le groupe Etat islamique, sont elles-mêmes la cible d'attaques quasi quotidiennes en Irak et en Syrie depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza en octobre.