L'Office national des vacances annuelles met en garde contre des e-mails et SMS frauduleux

L'Office national des vacances annuelles (ONVA) constate que des e-mails et SMS frauduleux circulent en son nom à l'approche de la période de paiement du pécule de vacances. Il demande aux destinataires de ne pas répondre au message et de ne pas cliquer sur les liens.

L'Office national des vacances annuelles est une institution publique, chargée de gérer et contrôler le secteur des vacances des ouvriers et des artistes. Récemment, des e-mails et SMS frauduleux ont circulé en son nom dans le but d'usurper les données personnelles des destinataires, fait-il savoir vendredi dans un communiqué. "Bien que les liens soient systématiquement bloqués après signalement, de nouveaux e-mails et SMS avec de nouveaux liens sont créés chaque jour", avertit l'ONVA.

Plusieurs indices permettent de déceler la fraude, comme l'adresse mail de l'expéditeur (celle-ci doit être connue) ou le langage utilisé. Si le message comporte des erreurs linguistiques ou des phrases incohérentes, il est très probable qu'il soit falsifié. De plus, "l'ONVA ne demande jamais de communiquer des données personnelles par e-mail ou par SMS, ou encore d'utiliser un Digipass", affirme l'organisme. Si le message contient un lien, "déplacez votre souris sur le lien pour voir la véritable URL. Cette URL est-elle suspecte ? Dans ce cas, ne cliquez pas dessus !", ajoute-t-il.