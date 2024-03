L'UCLouvain sera dirigée par une femme

L'Université catholique de Louvain aura une nouvelle rectrice à partir du 1er septembre. Geneviève Schamps et Françoise Smets sont en effet arrivées en tête du premier tour de l'élection rectorale, annonce jeudi l'UCLouvain. Un deuxième tour départagera les deux femmes du 22 au 24 avril.

Quelque 47.000 membres du personnel et de la communauté étudiante de l'UCLouvain étaient invités à voter de lundi à mercredi. Le taux de participation a été très élevé au sein du personnel académique, s'établissant à 89,6%. C'est aussi la catégorie d'électeurs qui dispose du poids le plus important dans la pondération des suffrages (61%).

À partir du 1er septembre, quatre des cinq universités francophones du pays (ULB, ULiège, UNamur et donc UCLouvain) seront ainsi dirigées par une femme.

Le taux de participation est donc logiquement moindre chez les autres électeurs mais reste élevé au sein du personnel administratif et technique (61,1%). La participation atteint 42% pour le personnel scientifique et 10,9% pour les étudiantes et étudiants. Chacune de ces catégories représente 13% des suffrages.

Geneviève Schamps, vice-rectrice du secteur des sciences humaines de l'université néo-louvaniste, est arrivée en tête du premier tour, récoltant 46,7% des voix exprimées. Françoise Smets, doyenne de la faculté de médecine et médecine dentaire, se place en deuxième position, avec 38,5% des suffrages.

Le troisième candidat, Alain Vas, a remporté 14,8% des voix et n'accède pas au second tour.