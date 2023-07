M. Van Quickenborne pointe également le système de tarification obsolète des huissiers

Ce dernier a également pointé le caractère obsolète de la tarification des huissiers de justice. "Ce système encourage les abus et doit être réformé avec des tarifs clairs et sans équivoque, ainsi que des procédures disciplinaires plus strictes. Cette dernière mesure est déjà en place", a affirmé M. Van Quickenborne. "Le nouveau conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice entrera en fonction l'année prochaine. Et tout comme je l'ai fait pour la profession notariale, je veux maintenant m'attaquer aux honoraires et aux procédures de l'industrie de la dette. J'ai donc élaboré une proposition qui fait actuellement l'objet de discussions au sein du gouvernement. Nous nous dirigeons vers des honoraires fixes ne permettant plus de facturer toutes sortes de frais supplémentaires douteux. Cette proposition devrait être votée avant la fin de la législature", a-t-il indiqué.

Dans son étude, l'Observatoire des prix du SPF Économie épinglait la tarification obsolète des huissiers de justice et leurs pratiques inadaptées. Il pointait également un manque de transparence concernant leurs frais et leurs honoraires.