Maxime Prévot mènera une liste qui ambitionne un deuxième siège à Namur

Lors des élections législatives de juin 2024, un siège supplémentaire à la Chambre sera à pourvoir dans les circonscriptions électorales de Bruxelles et de Namur. À l'inverse, le Hainaut et Liège perdront un siège sur les 150 au total à pourvoir. Jeudi, lors de la présentation de la liste bruxelloise, M. Prévot avait déjà affiché son ambition de reconquérir le deuxième siège perdu par le cdH en 2019, une perspective confortée par ce siège supplémentaire dans la circonscription.

"Notre objectif est clair et assumé : nous souhaitons conquérir un second siège fédéral pour Anne pour offrir plus de poids à notre projet politique au sein du premier hémicycle de notre pays. La puissance de notre ancrage local et de nos futurs candidats, couplée à l'augmentation à sept sièges plutôt que six pour la circonscription fédérale de Namur, rendent cet objectif ambitieux atteignable", ont expliqué vendredi les centristes dans un communiqué.

À la Région, la province de Namur se divise en deux circonscriptions. Pour celle de Namur, c'est député wallon, chef de groupe au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et bourgmestre de Gembloux, Benoît Dispa, qui conduira liste suivi par la députée provinciale Geneviève Lazaron. Pour la circonscription de Dinant-Philippeville, c'est le député wallon et bourgmestre d'Onhaye, Christophe Bastin, qui occupera la première place suivi par l'échevine dinantaise Camille Castaigne.