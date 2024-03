Menace terroriste: pas de raison d'augmenter le niveau, déjà élevé

Il n'y a pas de raison d'augmenter le niveau de la menace terroriste en Belgique sur la foi des informations de l'Organe de Coordination et d'Analyse de la Menace (OCAM), a indiqué vendredi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden.

La menace est placée à un niveau de 3 sur une échelle de 4, soit un niveau sérieux selon laquelle elle est jugée "possible et vraisemblable", le dernier niveau signifiant qu'elle est sérieuse et imminente.

Jeudi soir, le groupe terroriste Etat islamique (Daesh) a appelé à commettre des attentats partout dans le monde en ciblant les chrétiens et les juifs.