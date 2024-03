Message de fraternité des catholiques et protestants belges à l'occasion du ramadan

La Conférence épiscopale et le synode de l'Eglise Protestante Unie de Belgique (EPUB) ont adressé un message de fraternité et de solidarité à la communauté musulmane à l'occasion du ramadan qui a débuté cette semaine, indique vendredi un communiqué de la conférence des évêques de Belgique.

"Les différentes guerres disséminées dans le monde sont une source de polarisation, mais elles suscitent aussi une force contraire de compassion", notent ainsi les auteurs du texte. "Dans le même temps, les inondations, les sécheresses et les graves tremblements de terre déclenchent une grande vague de solidarité" y compris dans notre pays, poursuivent les auteurs du texte qui veulent "soutenir ces expériences de fraternité humaine."

Le message, cosigné par les évêques de Gand Lode Van Hecke et de Tournai Guy Harpigny pour l'Eglise catholique ainsi que par le pasteur Steven Fuite, président du synode de l'Eglise Protestante Unie de Belgique, insiste sur la collaboration dans "un monde marqué par la guerre et polarisation."

"Le Ramadan et le Carême chrétien, qui coïncident en partie cette année, sont l'occasion idéale pour les musulmans et les chrétiens de se rencontrer et de s'encourager mutuellement dans le bien", concluent-ils.