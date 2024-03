Permis d'environnement de Brussels Airport: De Croo presse le gouvernement flamand

Alexander De Croo presse le gouvernement flamand de trouver une solution pour le nouveau permis d'environnement de l'aéroport de Bruxelles-National. Le Premier ministre l'a indiqué mardi soir à l'issue d'un entretien avec les CEO des compagnies aériennes Lufthansa et Brussels Airlines.

Lufthansa, la société mère de Brussels Airlines, a reçu il y a quatre ans un prêt de 290 millions du gouvernement fédéral. Celui-ci a entretemps été remboursé. L'année dernière, Brussels Airlines a réalisé pour la première fois des bénéfices, et Lufthansa a indiqué qu'elle souhaitait développer davantage la compagnie aérienne belge pour en faire le hub africain de l'ensemble du groupe, a indiqué Alexander De Croo.

Le permis environnemental expire en juillet et une demande est en cours auprès du gouvernement flamand pour son renouvellement, cette fois pour une durée illimitée. La commission régionale des permis environnementaux a émis une recommandation finale favorable, mais celle-ci est truffée de conditions concernant, entre autres, les vols de nuit et les normes de bruit. "Il s'agit d'un avis final qui va très loin", selon Alexander De Croo. Selon lui,il contient "des restrictions opérationnelles qui rendent impossible une nouvelle étape de croissance pour Brussels Airlines et compliquent même les activités actuelles."

Le Premier ministre craint que, si le gouvernement flamand suit ces conseils, cela nuise à l'emploi dans et autour de l'aéroport. Il "invite le gouvernement flamand à trouver une solution permettant de poursuivre le développement de Brussels Airlines" et donc à s'écarter de l'avis. "Cela est nécessaire pour garantir de nouveaux emplois et des perspectives économiques saines pour notre pays."