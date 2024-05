PFAS: les résultats des analyses ne seront pas connus avant la mi-juin

Les résultats des analyses de sang concernant les PFAS à Chièvres, réalisées sur plus de 1800 habitants, seront publiés après les élections, suscitant interrogations et mécontentement parmi les résidents et les autorités locales.

Une autre riveraine partage cette méfiance : "Moi, je me demande pourquoi après les élections et pas avant. Pourquoi ?"

Justifications de la ministre de l'Environnement

Céline Tellier, la ministre Wallonne de l'Environnement, a expliqué que les résultats bruts ont bien été reçus mais nécessitent une analyse approfondie pour être compréhensibles.

"On a essayé d'aller le plus rapidement possible. On est sur un biomonitoring qui est un des plus rapides dans l'histoire des biomonitorings en Wallonie", a-t-elle déclaré.

Les choses ne s'arrêtent pas au lendemain du 9 juin

Quant aux inquiétudes de certains face à la proximité avec les élections, la ministre répond : "J'imagine que certains ont envie d'avoir une lecture électorale des choses. On ne peut pas empêcher cette conception des choses, mais ce n'est pas la mienne".