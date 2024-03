Policier tué à Lodelinsart: "Je ne vois pas d'indication d'erreur", a affirmé la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden devant la Chambre

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, s'est présenté ce mercredi en commission de la Chambre pour répondre aux questions des députés après le décès d'un policier lors d'une perquisition lundi matin à Lodelinsart.

Les députés de plusieurs groupes ont exprimé mardi leur sympathie à l'égard de la victime et de ses proches, et estimé qu'un débat était nécessaire au vu des faits visant des policiers qui se sont produits ces dernières années.

12h20 "Pas d'indication d'erreur" "Je ne vois pas d'indication d'erreur dans la préparation, dans le dispositif ou dans les choix faits", dit Annelies Verlinden. "Il s'agissait de 15 personnes pour arrêter un homme. Ce n'est pas moi qui tranche mais les experts du terrain. Il y aura une analyse approfondie."

12h15 Concernant les policiers "ripoux" "Dans une grande organisation, tout le monde ne prend pas les choses au sérieux et nous devons agir contre ce genre de choses", dit la ministre. "Les syndicats n'ont pas non plus intérêt qu'il y ait des pommes pourries dans l'équipe."

11h49 Le lien entre le dossier des 3 policiers de Charleroi Annelies Verlinden affirme avoir lu la communication du procureur indiquant qu'il y aurait peut-être un lien entre la fusillade de Lodelinsart et l'arrestation des 3 policiers "ripoux" de la zone locale de Charleroi. "On ne peut pas conclure que ce lien est la base d'un contact entre un des policiers et la fusillade", dit la ministre. "Je ne peux pas confirmer que le suspect de Lodelinsart aurait été averti. J'ai également posé ces questions. Je veux aussi le savoir mais je ne connais pas tous les détails."

11h46 "Les ressources publiques sont limitées" "On a presque 50.000 policiers en Belgique, ce qui n'est pas peu", dit Annelies Verlinden. "Nous n'avons jamais eu autant d'effectifs. Il s'agit de les armer le mieux possible pour une mission efficace." "Mais les ressources publiques sont limitées et nous devons faire de notre mieux pour qu'elles soient investies de la façon la plus efficace possible", dit la ministre de l'Intérieur.

11h42 "Nous ne sommes que 28h après" Annelies Verlinden indique qu'à l'heure actuelle, elle ne peut pas encore donner toutes les informations concernant les événements de Lodelinsart. "Nous ne sommes que 28h après. Il y a encore des informations qui relèvent de l'enquête", dit-elle.

11h34 "Est-ce qu'on a au niveau de la DSU des policiers qui sont surmenés?" Denis Ducarme, député fédéral MR, s'est notamment exprimé. "Alors évidemment, il y a des questions qui se posent et moi je comprends naturellement d'emblée que vous ne puissiez pas remplacer le pouvoir judiciaire ou même le comité P. L'enquête doit se poursuivre, on a une réunion d'ailleurs de la commission d'accompagnement du comité P cet après-midi où on va demander au comité P un rapport sur ce qui a conduit à l'interpellation de ces trois policiers et aussi s'il y a un lien entre les deux opérations", a déclaré le libéral. "C'est clair qu'à partir du moment où une opération a eu lieu à Charleroi pour interpeller des policiers dans le même temps la perquisition donc le même jour, à la même heure, dans la même ville, on supposait en effet qu'il y ait des liens et c'est ce à quoi tendent les informations, tendent les informations qu'on a pu lire dans la presse", a-t-il ajouté. "Alors vous l'avez indiqué, le cadre n'est pas plein au niveau de la DSU. Vous l'avez indiqué avec transparence, vous nous indiquez qu'on est à 90%. Moi ce que j'aimerais quand même que vous nous indiquiez, c'est peut-être compte tenu du fait que le cadre est incomplet, ce que ça implique en termes de suppléments horaires et en termes de capacité, que vous puissiez nous le dire. Est-ce qu'on a au niveau de la DSU des policiers qui sont surmenés ou pas ?", demane Denis Ducarme à la ministre.

10h35 Les députés prennent la parole Les députés ont commencé à questionner la ministre suite à son introduction. Certains ont notamment demandé plus d'informations concernant le lien entre les policiers de Charleroi interpellés et la perquisition à Lodelinsart. D'autres ont remis en cause le matériel et les moyens des unites spéciales de la police.

10h25 "Leur travail 24h/24 contribue à notre sécurité à tous" "Je voudrais conclure en m’adresssant spécifiquement à ces unités spéciales. Leur travail 24h/24 et 7 jours sur 7 dans les circonstances les plus imprévisibles contribue fondamentalement à la sécurité de notre société à tous et je voudrais les remercier", a conclu la ministre lors de son introduction.



10h20 "Le risque zéro n’existe pas" "Je peux vous assurer que chaque mission des unités spéciales de la police est préparée minutieusement selon les procédures requises", a soutenu Annelies Verlinden. "Tant que les conditions requises ne sont pas réunies, aucun dirigeant n'envoie des troupes" sur le terrain, a assuré la ministre. "Mais le risque zéro n’existe pas, même s'il est réduit au minimum".

10h11 "Mes sincères condoléances" Annelies Verlinden a commencé son intervention en offrant à nouveau ses "condoléances les plus sincères" et ses "pensées vers les familles" des victimes de la fusillade à Lodelinsart. "C'est une épreuve incroyable pour toute la famille de la police et par extension toute la société", a ajouté la ministre de l'Intérieur.