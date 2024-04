Premier dépôt électrifié TEC de Wallonie à Tilleur

Ce projet de nouveau dépôt de bus entend répondre aux enjeux climatiques, en complémentarité du tram mis en œuvre à Liège et de lignes à haut niveau de service (busway) qui seront créées en région liégeoise. Dans le cadre du plan national de relance, un montant de 105 millions d'euros est destiné à la construction et la mise en service du Mobi'Park, à l'achat de 32 bus électriques (14 bus articulés et 18 bus bi-articulés) et à l'installation de 34 bornes de recharge, dont deux "rapide" (l'une dans le dépôt et l'autre au terminus).

"Le Mobi'Park remplacera le dépôt de Jemeppe-sur-Meuse devenu inadapté et vétuste. Il sera le premier dépôt électrifié de Wallonie ainsi que le deuxième plus grand dépôt du TEC", a relevé le ministre.