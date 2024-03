Quatorze épaves de la Seconde Guerre mondiale reconnues comme patrimoine culturel belge

Quatorze épaves de la Seconde Guerre mondiale viennent d'être ajoutées à la liste des épaves reconnues comme patrimoine culturel par le SPF Mobilité et Transports, annonce ce dernier dans un communiqué. Cette décision intervient après des recherches approfondies menées par l'Institut flamand de la Marine.

Les fonds de la mer du Nord recèlent de nombreux trésors, parmi lesquels 280 épaves, souligne le SPF Mobilité. Deux tiers datent de la première et de la Seconde Guerre mondiale.

"Plus de 55 épaves vieilles de plus de 100 ans ont été reconnues comme patrimoine culturel sous-marin. Aujourd'hui, 14 épaves de la Seconde Guerre mondiale ont été ajoutées", note Peter Claeyssens, directeur général Navigation. Parmi elles figurent notamment le Bourrasque, le Gracie Fields, le HMS Grafton et le Vorpostenboot V-1302.