Quatre-cent personnes évacuées d'un parc national

Près de 400 personnes piégées dans le parc national de Taroko à la suite du puissant séisme qui a touché Taïwan mercredi dernier ont été évacuées, ont indiqué les autorités locales dimanche. Elles ont été transférées par hélicoptère et par véhicule vers des lieux sécurisés.

Selon les pompiers, 38 personnes sont toutefois restées sur place, sur quatre sites différents. Il s'agit notamment du personnel d'un hôtel, où se trouvaient de nombreux rescapés. D'autres personnes sont restées dans une centrale électrique, une église et un centre de loisirs.

Le tremblement de terre de magnitude 7,4 - le plus puissant en 25 ans à Taïwan - a fait au moins 13 morts et 1.140 autres blessés, selon les derniers chiffres officiels. Six personnes sont en outre toujours recherchées.