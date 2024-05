Japon: des touristes s'agglutinent pour prendre le même cliché devant une supérette, les autorités érigent une barrière

Les visiteurs affluent dans la ville de Fujikawaguchiko, à environ 50 kilomètres au sud-ouest de Tokyo, pour photographier la juxtaposition de deux symboles du Japon : les pentes majestueuses du mont Fuji et l'omniprésence de la supérette.

Les autorités locales d'une ville japonaise érigent une barrière pour bloquer la vue sur l'emblématique mont Fuji, afin de faire face au problème des touristes qui s'entassent et se comportent mal sur un site de photographie viral situé de l'autre côté d'une supérette.

L'affluence a donné lieu à des plaintes pour abandon de détritus et stationnement illégal. Les autorités ont commencé les travaux de construction d'une barrière noire de 2,5 mètres de haut et de 20 mètres de large, qui devrait être achevée au milieu de ce mois.

Cette barrière, érigée en face d'une supérette Lawson, est le dernier signe en date des difficultés rencontrées par le Japon pour faire face à une augmentation sans précédent du nombre de visiteurs, alors que la monnaie nationale est tombée à son niveau le plus bas depuis 34 ans.

La faiblesse du yen a fait du Japon une aubaine irrésistible pour les voyageurs, ce qui est une bonne nouvelle pour l'économie, mais le coût a créé des frictions avec les habitants et des inquiétudes quant au "surtourisme" dans les grandes villes et dans les lieux les plus populaires.