Quelle est la drogue qui fait le plus de ravages à Liège ? Le bourgmestre évoque les changements de consommation

Ce jeudi se tient la 8ème édition de la conférence sécurité, démocratie et villes. L’objectif est de chercher des solutions entre dirigeants des grandes villes européennes aux problèmes de sécurité urbaine. Un sujet qui est particulièrement d’actualité en Belgique, notamment à Bruxelles et à Liège.

Dans la cité ardente, la drogue qui fait le plus de ravages pour le moment est la cocaïne. "À Liège, la consommation s'est modifiée et est passée majoritairement de l'héroïne à la cocaïne", a confirmé le bourgmestre, interrogé par Martin Buxant.

"Et le problème, c'est que la cocaïne rend les gens extrêmement nerveux et il faut de nombreuses prises sur une journée. Contrairement à l'héroïne où les gens sont plus calmes et prennent le produit deux fois par jour. Donc, la cocaïne est beaucoup plus visible, beaucoup plus dérangeante", indique Willy Demeyer.

La crainte de l'émergence du fentanyl