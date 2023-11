Quelque 600 personnes ont pris part à une marche de protestation vers l'aéroport national

Ils demandent l'interdiction des vols de nuit, un maximum de 220.000 mouvements aériens par an et l'imposition d'une zone à faibles émissions dans le ciel, pour que seuls les avions à faibles émissions de CO2 et les moins bruyants puissent y atterrir.

Le permis d'environnement de Brussels Airport arrive à expiration à la mi-juillet 2024. L'aéroport souhaite obtenir, via un nouveau permis, l'autorisation de continuer à se développer, ce contre quoi se dressent les riverains qui luttent depuis des années contre les nuisances. Ceux-ci ont ouvertement menacé d'ester en justice si ce permis était accordé.

Dimanche, les associations de riverains représentées et les organisations environnementales se sont donc rassemblées à la gare de Zaventem, avant de traverser le village à pied et de se diriger, dans le calme, vers l'aéroport. En chemin, les personnes présentes ont scandé des slogans tels que "plus de vols, pas question", "le ciel a une limite" ou encore "les vols de nuit volent nos nuits". Sitôt à l'aéroport, les manifestants ont chanté une version remaniée de "Stille Nacht" en français et en néerlandais.

Le représentant du Bond Beter Leefmilieu -pendant flamand d'Inter Environnement-, Jasper Wouters, a souligné que la volonté de Brussels Airport de continuer à croître se traduirait, en cas de feu vert, par une croissance du fret et du nombre de passagers, mais aussi des émissions d'oxyde d'azote, et du nombre de camions sur les routes.