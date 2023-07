Quelque 80.000 voyages déjà enregistrés sur la plate-forme "Travellers Online"

Depuis le début de l'année, 81.538 voyages ont déjà été enregistrés sur la plate-forme "Travellers Online" du ministère des Affaires étrangères qui peut ainsi plus facilement les informer et apporter un soutien si nécessaire. C'est plus qu'un an plus tôt: en 2022, 68.591 voyages avaient été enregistrés. Une campagne a été lancée en juin pour inciter les voyageurs à encoder leurs déplacements.