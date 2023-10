RDC: Tshisekedi annonce un "allègement graduel" de l'état de siège dans l'est

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé jeudi soir "un allègement progressif et graduel" de "l'état de siège" instauré en mai 2021 dans deux provinces de l'est du pays en proie aux violences de groupes armés.

Cette mesure d'exception, prise pour le Nord-Kivu et l'Ituri, a restreint les libertés publiques et remplacé l'administration civile par des responsables militaires et policiers, sans parvenir à ramener la paix.

Deux ans et quatre mois après son instauration, "j'ai opté (...) pour la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin", a déclaré le président dans un "message à la nation" diffusé par la télévision officielle à 23H00 heure de Kinshasa.