Rencontre entre Alexander De Croo et Xi Jinping: la Chine nie l'ingérence mais "il y a clairement des preuves" selon le Premier ministre belge

C'est une journée de rencontre très officielle aujourd'hui pour Alexander De Croo et la ministre des Affaires Étrangères Hadja Lahbib. Pour cette seconde et dernière journée en Chine, place à la politique. Notre Premier ministre s'est entretenu avec le président Xi Jinping, l'homme fort du pays. C'était le moment phare de cette visite express de 36h.

Concernant l'ingérence de la Chine, Alexander De Croo dit avoir indiqué "que c'était quelque chose qu'on n'accepte pas et qu'on attend leur collaboration pour avoir plus de détails par rapport à ce qui s'est passé. Le message était respectueux mais clair."

Le Premier ministre affirme que la Chine ne reconnaît pas ce problème d'ingérence "mais ils ont dit être prêts à regarder avec nous ce qu'il s'est passé car il y a clairement des preuves que cette tentative a eu lieu."

Des mesures de sécurité ont d'ailleurs été prises pour ce voyage. Alexander De Croo a-t-il alors confiance aux autorités chinoises? "On prend ces mesures dans d'autres pays", dit-il. "Mais on est dans un pays qui a une vision différente par rapport à la démocratie et aux libertés personnelles. Nous sommes parfois partenaires, parfois compétiteurs mais par rapport à certains sujets nous sommes clairement des rivaux. On a des messages parfois pas faciles à se faire passer. C'est un pays qui ne partage pas toujours les mêmes valeurs que nous sur certains points."

En étant clair avec le président chinois, Alexander De Croo ne craint pas de répercussions économiques. Il souhaite également que le Premier ministre de Belgique viennent plus régulièrement en Chine. La visite précédente datait de 8 ans.