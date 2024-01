Ruée le mois dernier sur la régularisation des revenus non déclarés

Depuis le 1er janvier, il n'est plus possible de régulariser les revenus et les capitaux non déclarés via la procédure de déclaration libératoire unique (DLU). L'approche de la date butoir a entraîné un afflux massif de demandes de régularisation auprès du fisc au cours des dernières semaines, annonce le cabinet du ministre des Finances Vincent Van Peteghem vendredi dans un communiqué.