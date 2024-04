"Sapiens Got Talent", une manière décalée de découvrir la Préhistoire au Préhistomuseum

Le Préhistomuseum de Flémalle, en province de Liège, invite à découvrir la Préhistoire de "manière décalée, ludique et un peu philosophique" avec sa nouvelle exposition "Sapiens Got Talent", annonce-t-il jeudi. Accessibles à partir de samedi jusqu'au 3 novembre, un escape game et un parcours sensoriel dans le noir visent à faire découvrir dix "grandes inventions de notre humanité" qui datent de cette époque.