Sept joueurs de l'équipe burundaise de handball placés en centre fermé

Sept joueurs de l'équipe nationale burundaise de handball des moins de 19 ans ont été placés la semaine dernière en centre fermé, après avoir participé à la Coupe du monde en Croatie en août dernier et demandé l'asile lors de leur retour en Belgique, indiquent mercredi les collectifs Getting the Voice Out, le CRACPE et la Diaspora burundaise de Belgique. L'information a été confirmée par le cabinet de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, qui précise que deux joueurs qui n'avaient pas déposé de demande d'asile ont quant à eux été frappés d'un ordre de quitter le territoire.