Temps très nuageux avant des précipitations plus abondantes lundi

Après la dissipation de la grisaille matinale, quelques éclaircies seront encore possibles ce dimanche en matinée. Plus tard, les nuages se feront plus nombreux et, dans l'après-midi, une première perturbation avec quelques légères précipitations traversera le pays depuis le sud-ouest, prévoit l'IRM.

Dimanche soir, des périodes de pluies sont attendues depuis la frontière française. Les régions situées sur le nord et le nord-est du pays devraient toutefois bénéficier d'un temps temporairement plus sec.

La nuit prochaine, des pluies soutenues concerneront cette fois toutes les régions. Les minima oscilleront entre 4 et 7°C mais le temps deviendra plus doux en deuxième partie de nuit.

Lundi, le temps sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie et plus tard des averses. Les précipitations pourront être à nouveau abondantes. Les maxima se situeront entre 11 et 15°C. Le vent deviendra assez fort de sud à sud-ouest, virant à l'ouest-sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 70 km/h environ dans l'intérieur et jusqu'à 75 km/h à la côte.