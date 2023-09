Thierry Warmoes, ancien député PTB, accusé par son ex-femme de violences conjugales: le parti a-t-il manqué de réaction?

Dès février 2020, Ana affirme avoir prévenu le PTB des violences conjugales qu'elle dit avoir subi de son ex-mari, Thierry Warmoes, alors député fédéral. Mais les responsables du parti n'auraient pas réagi à ces messages, mails et recommandés. Elle voit de la contradiction dans ce comportement. "Le PTB défend les droits de la femme et lutte contre les violences envers-elle", dit Ana. "Ils devaient réagir et ils ne l'ont pas fait."

Le président du PTB assure ne pas avoir reçu ces messages. Tout comme les recommandés envoyés au parlement et à l'hôtel de ville de Liège où il siège. La cheffe de groupe communiste à la chambre conteste elle aussi avoir été informé. "Dès que nous avons su, il a démissionné de ses mandats", dit Sofie Merckx. "Aujourd'hui, c'est à la justice de trancher."