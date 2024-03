Un courrier aux élus flamands parle de 24 victimes de comportements abusifs à la VRT

Les membres de la commission du parlement flamand consacrée aux médias ont reçu jeudi un courrier électronique évoquant 24 nouvelles victimes de comportements abusifs au sein de la VRT. Le même jour, ces élus devaient interroger le ministre Benjamin Dalle sur "l'affaire Bart De Pauw" et la diffusion d'une série documentaire donnant la parole aux victimes du présentateur et producteur.

Les auteurs du courrier sont trois collaborateurs de la VRT, qui affirment connaitre 24 victimes. Les élues socialiste Katia Segers et libérale Stephanie D'Hose ont cité jeudi des passages, faisant état d'un leadership toxique, comportements abusifs, favoritisme, intimidations, manipulations, politiques de division, discrimination. Le problème serait présent depuis certainement sept années.

Le ministre Benjamin Dalle a pointé que n'importe qui pouvait avoir envoyé ce courrier. "On ne sait pas si c'est correct à 100%, ou à 0%, on n'en a aucune idée. Je ne vois pas en quoi cela se rapporte au débat".

Ce débat au parlement flamand intervient après un rebondissement dans l'affaire Bart De Pauw, avec la décision par la VRT de finalement diffuser une série documentaire donnant la parole à des victimes. Le présentateur et producteur avait été condamné en 2021 à six mois de prison avec sursis pour avoir harcelé sexuellement cinq femmes. Le CEO de la VRT, Frederik Delaplace, avait initialement décidé de déprogrammer la série. Une décision "unilatérale" dénoncée par des personnalités des secteurs culturel et médiatique flamands.