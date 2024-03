Un "Défi des Talents" à l'IFAPME de Liège pour faire découvrir les métiers porteurs

Remplacer la chambre à air d'un vélo, peindre une surface prédéterminée au travers d'une simulation... Telles sont les différentes tâches proposées aux 470 élèves de deuxième et troisième années de l'enseignement secondaire liégeois. Au terme de chacun des défis, des points sont attribués à chaque groupe et un classement général est établi.

"Notre objectif est de travailler sur la représentation des métiers", a expliqué Patrick Ory, le directeur du centre IFAPME liégeois, qui rappelle que ce projet a d'abord été porté par l'institut de Charleroi, puis par Liège. Le but est de sensibiliser toujours plus de jeunes "et de déconstruire les discours des parents. Il n'y a pas de bons ou de mauvais métiers", a-t-il souligné.

Au total, plus de 2.000 élèves de l'enseignement secondaire ont pu découvrir les métiers techniques et technologiques en 2023 par le biais de ce projet, dont le concept vient du Québec. L'évènement, soutenu par le Fonds social européen jusqu'en 2027, s'élargit cette année, puisque 10 éditions sont prévues dans toute la Wallonie. En région liégeoise, Verviers (11 et 12 avril) et Villers-le-Bouillet (18 et 19 avril) organiseront également un "Défi des Talents".