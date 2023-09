Un plan de traitement sur mesure pour les enfants et adolescents en situation d'obésité

Dans un communiqué, le cabinet du ministre de la Santé a précisé que le plan de traitement spécialisé sera "proposé et élaboré par l'un des 25 centres pédiatriques multidisciplinaires de l'obésité, créés à cet effet". Les patients pourront être orientés par leur médecin traitant, leur pédiatre, le médecin de l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) ou celui d'un des Centres psycho-médico-sociaux (CPMS), vers deux "trajets de traitement". Le trajet choisi dépendra de la présence, ou non, de complications métaboliques et/ou de problèmes mentaux.

"L'obésité est une maladie chronique qui, comme toutes les autres maladies chroniques, mérite les meilleurs soins et surtout des soins adéquats et financièrement abordables", a soutenu Frank Vandenbroucke. "Grâce à ce trajet de soins, qui se concentre principalement sur les jeunes en situation d'obésité sévère, nous faisons un premier pas vers une lutte plus efficace contre cette maladie chronique. La coopération multidisciplinaire entre les différents niveaux de soins doit faire en sorte qu'un enfant ou un adolescent en situation d'obésité sévère reçoive le meilleur traitement possible", a-t-il ajouté.