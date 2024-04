Un site et une campagne ciblant les jeunes et les aînés pour les attirer vers les urnes

Le SPF Intérieur, en collaboration avec le Forum des Jeunes, le Vlaamse Jeugdraad et le Vlaamse Ouderenraad, a lancé jeudi une campagne à destination des électeurs, et plus particulièrement des jeunes et des aînés, pour les encourager à se rendre au bureau de vote le 9 juin pour les élections fédérales, régionales et européennes. L'initiative intervient alors que les jeunes de 16 et 17 ans pourront pour la première fois voter pour le Parlement européen.