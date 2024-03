Un tiers des cancers liés au tabac en Belgique

Un Belge sur cinq fume et un fumeur sur deux meurt prématurément du tabagisme, ce qui représente 14.000 décès liés au tabac par an, a indiqué lundi Sophie Adam, porte-parole de la Fondation contre le cancer, à l'occasion de la présentation de la campagne "Ensemble vers un nouveau souffle".

Evuns s'adresse aussi bien aux professionnels, à travers des formations ; ateliers et pistes d'actions aidant à aborder le tabagisme avec leurs publics, qu'à la population en général. Sont ainsi visés les fumeurs traditionnels et de cigarettes électroniques ainsi que leurs proches.

La campagne "Ensemble vers un nouveau souffle", en abrégé Evuns, en est à sa 3e édition. Il s'agit d'une campagne annuelle de prévention et de gestion du tabagisme initiée au départ du plan wallon sans tabac, qui regroupe une dizaine d'opérateurs en Wallonie œuvrant contre le tabac, et qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale sans tabac fixée le 31 mai.

"Un Belge sur cinq fume et un fumeur sur deux meurt prématurément du tabagisme, ce qui représente 14.000 décès liés au tabac par an. Le tabagisme est la première cause de décès évitable en Belgique", a relevé Sophie Adam, porte-parole de la Fondation contre le cancer, qui s'associe à Evuns avec sa campagne "Buddy Deal". "Un tiers des cancers sont liés au tabac. S'il s'agit de cancers du poumon dans 90% des cas, le tabagisme peut aussi être un facteur de risque pour de nombreux autres cancers".

La campagne "Buddy Deal" propose aux fumeurs de s'engager pour une période d'un mois avec l'accompagnement d'un proche censé apporter son soutien. Le kit de soutien peut être obtenu gratuitement, avant le 1er mai, sur www.buddydeal.be.

A travers ces campagnes, l'objectif est d'arriver à ce qu'il n'y ait plus, à l'horizon 2037, de jeunes qui commencent à fumer.