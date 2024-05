Une coalition sans les socialistes, le moral en berne chez Ecolo et des arbres en incentive de vote: c'est le Carnet de campagne n°39

Partager:

Un début de semaine marqué par Alexander De Croo. Le premier ministre tente de former une coalition de centre-droit sans les socialistes. Le co-président d’écolo en comique tente de remonter le moral de ses troupes. Un candidat MR veut replanter des arbres si l’on vote pour lui. Nous votons dans 11 jours.

Ce début de semaine est marquée par Alexander De Croo, sautillant quand il a failli rater l’arrivée du président Ukrainien. Mais l’info n’est pas là. Pour cela, il faut aller dans un château, là où se passait l'émission "Le Conclave" qui réunit les présidents de partis flamands et le Premier ministre. Petite discussion entre le patron du gouvernement et le leader des nationalistes flamand : Bart de Wever. Le chef du plus grand parti préfère négocier une réforme de l'État "Connaissez-vous un autre pays où, plus de 400 jours après les élections, avec le Covid juste devant nous, le chef du plus grand parti dit qu'il préférerait négocier une réforme de l'État avec Paul Magnette ? Au lieu de dire : 'Je vais former un gouvernement ici, ne serait-ce que pour protéger mon peuple du Covid'", demande Alexander De Croo, le Premier ministre Open Vld.

Des mensonges, pour Bart De Wever, président de la N-VA : "Avec tout le respect que je vous dois, mais maintenant vous mentez vraiment. Vous étiez là, vous savez que vous ne dites pas la vérité. Vous savez ce qui s'est passé en 2019 et vous savez ce qui s’est finalement passé", rétorque l'homme fort du plus grand parti de Flandre. Mais l’histoire ne s’arrête pas là : Alexander insiste quelques jours plus tard avec une proposition pour Bart De Wever. Ça devient de plus en plus chaud : "Vous voyez aujourd’hui qu’en Wallonie, le MR, mais aussi Les Engagés le veulent. Alors faisons-le ensemble en Flandre et en Wallonie. Unissons ces forces de centre-droit. Mais cela veut dire qu’il faut arrêter de parler au PS de réforme de l’État", lui dit-il sur le plateau télévisé de VTM dans l'émission "Het Duel". Coalition de centre-droit Vous rajoutez à cela les déclarations des présidents du CD&V et du mouvement réformateur pour ce type de coalition de centre droit : le scénario devient possible. MR, Open Vld, Les Engagés, le CD&V et la N-VA. Selon notre dernier Grand Baromètre, cette coalition aurait 67 députés sur 150. Pas suffisant.

Notre grand baromètre a aussi été évoqué au congrès Ecolo ce week-end : "Vous avez entendu parler du dernier sondage Ipsos, je suppose en tout cas. Non peut-être. Ce n’est pas de l’humour", lance le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet sur scène. Une vague verte Notre Grand Baromètre attribue 8,8 % des intentions de vote en Wallonie et 12,5 % à Bruxelles à Ecolo, ce n'est pas terrible. Mais Jean-Marc Nollet a un argument : "En octobre 2018, 10 jours avant les élections, parait aussi un sondage Ipsos. Et il nous fait flirter à l’époque, rappelez-vous, autour des 10 %. Dix jours plus tard, c’est la vague verte qui sort des urnes en Wallonie comme à Bruxelles".