V. De Wolf s'inquiète de l'absence de mesures pour faire face à un risque nucléaire

Celui-ci était interrogé au Parlement bruxellois par le libéral Vincent De Wolf, après plusieurs prises de position médiatiques récentes peu rassurantes d'autorités ruses et européennes.

Selon Rudi Vervoort, le Situation Center (SITCEN) de safe.brussels assume actuellement un rôle essentiel de Single Point of Contact 24h/24 et 7j/7 pour tout événement majeur pouvant avoir un impact sur l'ordre public et la sécurité civile. Il suit les événements internationaux, notamment par le biais de rapports hebdomadaires reprenant d'éventuelles manifestations ou sommets internationaux liés à ces actualités et organisés à Bruxelles.