"On voit de plus en plus de zombies cocaïnomanes près des gares": la Belgique est en train de devenir un narco-État?

"A Bruxelles, mais un peu partout. Il ne fait pas stigmatiser Bruxelles ; C’est le cas à Anvers, un peu partout. Quel est le problème ? D’abord, on a la plaque tournante mondiale de la cocaïne sur notre sol, à savoir le port d’Anvers. Deuxième, on a une justice et une police qui ont été désinvesties singulièrement depuis 10 ans. C’est la police locale qui doit suppléer aux tâches de la police fédérale."

"Tous nos citoyens peuvent en faire l’expérience, c’est que nos villes sont en train de changer, pas seulement à Bruxelles mais aussi à Anvers, à Liège, à Namur. On voit aux alentours des gares qu’il y a de plus en plus de zombies cocaïnomanes."

"On est en train de le devenir. On a affaire à des gens qui sont capables de payer 15.000 euros à un docker juste pour qu’il détourne le regard, qui sont capables de corrompre des policiers. On a des policiers qui sont en ce moment jugés pour cela. Et on pas au niveau et on est en train lentement de se transformer en narco-État."

Qu’est-ce que vous répondez alors au ministre de la Justice ou au Premier ministre qui disent que légaliser le cannabis, ce n’est pas la solution parce qu’il y a un phénomène d’engrenage, d’entrainement peut-être vers les drogues dures, à vous qui voulez légaliser le cannabis ?

"Je pense au contraire qu’il est temps de choisir son combat et que les moyens qui sont mis pour combattre les petits trafiquants de cannabis, on doit les mettre pour combattre les grosses mafias."

C’est parfois les mêmes mafias, cannabis, drogues dures…

"Oui… mais vous asséchez le marché du cannabis en le légalisant vous pouvez combattre et mettre tous les moyens sur le marché de la cocaïne parce que c’est ce marché-là qui fait en sorte que vous avez des zombies dans nos stations de métro, dans nos gares, et que vous avez des meurtres aujourd’hui à Bruxelles et à Anvers. Et très objectivement oui, notre pays est en train de devenir un narco-État parce que les trafiquants nous identifient comme un état faible, où on désinvestit la police, la justice et où on se perd en bisbrouilles communautaires."

Visionnez l'intégralité de l'interview ci-dessous: