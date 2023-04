Vooruit veut un salaire minimum à 14 euros de l'heure

Vooruit veut porter le salaire minimum à 14 euros par heure. De cette manière, la différence de revenus entre les gens qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas augmentera, estiment les socialistes flamands.

La proposition est incluse dans un train de mesures que Vooruit met en avant, à quelques jours de la fête du 1er mai, pour mettre plus de personnes au travail, l'un des six thèmes centraux du congrès électoral organisé par le président Conner Rousseau le 4 juin. Les socialistes préconisent aussi d'assouplir la loi qui fixe la norme salariale afin de permettre aux secteurs et entreprises de compléter la marge établie au niveau interprofessionnel. De la sorte, les travailleurs actifs dans des entreprises qui enregistrent de bons résultats pourraient en percevoir une partie des bénéfices.

Vooruit a rappelé son attachement à l'indexation automatique des salaires. Le parti a toutefois suggéré une adaptation en cas de forte inflation: les bas salaires connaîtraient une indexation plus forte et les hauts salaires une indexation moindre.