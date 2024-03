2.000 personnes rassemblées contre l'austérité européenne à Bruxelles: les manifestants réclament "plus de social"

Le calme est revenu ce début d'après-midi dans le quartier européen.

C'est là que quelque 2.000 personnes, selon la police bruxelloise, se sont rassemblées ce mardi matin au rond-point Schuman pour protester contre les nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne. "Plus de social et moins d'austérité" était le message principal des manifestants. L'action, qui se tenait en marge d'une réunion des ministres européens de l'Économie et des Finances, entendait effectivement alerter sur les risques d'un retour à une "Europe de l'austérité".