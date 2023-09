600 soldats de 18 pays de l'OTAN mobilisés à Coxyde: ils se préparent à une menace très spécifique

Plus de 600 soldats spécialisés doivent répondre à une menace très spécifique, de type CBRN (Chimique, Biologique, Radiologique et Nucléaire). Pour cela, il faut se coordonner, s'entraîner et répéter un certain nombre de séquences de décontamination.

Notre journaliste a assisté à l'opération de soldats de allemands. Ils travaillent avec leurs partenaires de 18 pays de l'OTAN contre ce type de menace de plus en plus réelle.