Un couple de Belges est porté disparu à Tenerife depuis plusieurs jours: "Le SPF Affaires étrangères et le consulat suivent ce dossier de près"

Un couple de Belges est porté disparu à Tenerife depuis quelques jours. Un avis de disparition a été diffusé via le site du Centre national espagnol des personnes disparues (CNDES). Le SPF Affaires étrangères est au courant de cette disparition.

Il s'agit de Laura Trappeniers (66 ans) et de son mari Marc Olbrechts (71 ans). Sur les médias sociaux, les amis du couple lancent un appel pour recueillir des informations. Les deux individus ont été vus pour la dernière fois le 22 avril.

Le SPF Affaires étrangères confirme avoir été informé de la disparition. "Le SPF Affaires étrangères à Bruxelles et le consulat de Belgique à Tenerife suivent ce dossier de près et sont en contact avec les autres autorités espagnoles et belges compétentes", a indiqué samedi soir un porte-parole.